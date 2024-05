Kongeparret indleder norsk statsbesøg til kanonsalutter og klapsalver

Det danske kongepar sejlede tirsdag ind til hjertet af den norske hovedstad, Oslo, til lyden af klapsalver og kanonsalutter.

Dermed påbegyndte kongeparret deres andet statsbesøg, knap en uge efter at de var kommet hjem fra Sverige.

Kongeparret lagde til kaj ved Honnørbryggen, hvor det norske kronprinspar, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, tog imod dem.

Kronprinsparret ankom kort før ankomst til Honnørbryggen, hvor de til lyden af kanonsalutter stævnede ud i en kongechalup for at hente det danske kongepar.

Den norske kong Harald og dronning Sonja stod for enden af kajen for at byde kong Frederik og dronning Mary velkommen.

De to kongepar og kronprinsparret forlod hurtigt kajen efter ankomsten. Kongeparret har et tætpakket program tirsdag, der blandet andet involverer en kranselægning, et besøg i et laboratorie og gallamiddag.

Statsbesøget til Norge tirsdag og onsdag og til Sverige i sidste uge ligger i forlængelse af tronskiftet i januar, hvor kong Frederik overtog tronen fra sin mor, dronning Margrethe.

Der er meget, der ved første øjekast i Oslo ligner kongeparrets besøg i Sverige. Men der er også meget, der afviger.

Mens det svenske kongepar var en central del af programmet i Sverige, vil man se en smule mindre til det norske kongepar på statsbesøget i Norge.

Derimod vil den norske tronarving, kronprins Haakon, og kronprinsesse Mette-Marit spille en større rolle.

I april lød det fra det norske kongehus, at Norges 87-årige kong Harald fremover skal have færre arbejdsopgaver af hensyn til kongens alder.

Meldingen fra kongehuset kom efter, at kongen havde været sygemeldt i to måneder i forbindelse med, at han fik indopereret en pacemaker efter et ildebefindende under en ferie i Malaysia.

Imens kongen var sygemeldt, varetog hans og dronning Sonjas søn, kronprins Haakon, kongens pligter.

Især forsvar og Nato var et stort tema i Sverige. I Norge vil programmet derimod centrere sig mere om grøn omstilling, klima og bæredygtighed.

Det er desuden også et område, som kong Frederik tidligere har gjort sig bemærket på.

Han har tidligere sagt, at han som konge vil have fokus på bekæmpelse af klimaforandringer.

Hans udnævnelse til klimakonge, der skete under et erhvervsfremstød til Polen i januar, lød dog lidt skævt i nogles ører.

SF har blandt andet ønsket, at kongehuset fremlægger sit klimaaftryk, og miljøorganisationen NOAH var ikke just begejstret for, at kongen fløj i et privatfly stillet til rådighed af Forsvaret til Polen.

