Kongeparret skal vandre i nationalpark under statsbesøg i Norge

Det danske kongepar skal på vandretur i nationalparken Østmarka Nasjonalpark, når parret senere i maj skal på statsbesøg i Norge.

Det fremgår af det officielle program for statsbesøget, som er blevet offentliggjort på kongehusets hjemmeside onsdag.

Den norske nationalpark ligger lidt over 15 kilometer øst for det centrale Oslo og dækker et område på cirka 256 kvadratkilometer.

Ifølge programmet vil kong Frederik og dronning Mary besøge parken sammen med det norske kronprinspar. Her vil unge "naturtalenter" og guider fra Den Norske Turistforening præsentere naturen for de to par.

Østmarka Nasjonalpark er ifølge det danske kongehus et eksempel på, hvordan man kan værne om natur og biodiversitet og samtidig skabe friluftsliv for borgere i en storby.

Kong Frederik og dronning Mary har mandag og tirsdag været på statsbesøg i Sverige. Det er deres første statsbesøg som kongepar.

Statsbesøget til Norge finder sted 14. og 15. maj.

Under besøget skal kongeparret også besøge Oslo Science City, hvor der vil være fokus på mikrochips, kvanteteknologiens potentiale og samarbejde mellem Norge og Danmark i forhold til den grønne omstilling.

/ritzau/