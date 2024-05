Kongeparret hoppede på metroen i Norge under statsbesøg

Normalvis bliver kong Frederik og dronning Mary transporteret i private biler, fly, skibe og andre transportmidler.

Men onsdag hoppede det danske kongepar på den norske metro, T-banen, for at komme ud til Norges første urbane nationalpark, Østmarka Nasjonalpark.

Sammen med det norske kronprinspar, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, kørte de 19 minutter i metroen, før de endte ved deres endestation.

Turen onsdag til nationalparken gav kongeparret muligheden for med egne øjne at se, hvordan man kan værne om natur og biodiversitet, samtidig med at man skaber friluftsliv, som storbyens borgere kan besøge.

Hvilket netop er nationalparkens formål.

- Vi står i fantastisk norsk natur, der viser sig fra sin smukkeste side. Folk, der pibler ud i naturen, lød det fra kong Frederik, efter ham og dronning Mary havde gået en tur i parken med det norske kronprinspar.

De to par blev blandt andet mødt af unge nordmænd, der bruger naturen.

- Det er interessant og vigtigt, at den norske og danske ungdom er klar over, at der er udfordringer, men får det bedre, når de er ude i det fri, sagde han efter en snak med de unge "naturtalenter".

Vandreturen i nationalparken var i forbindelse med det danske kongepars andet officielle statsbesøg, der denne gang er gået til Norge.

I metroen og ved parken havde de selskab af blandt andre miljøminister Magnus Heunicke (S), digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

Nationalparken er en smule usædvanlig, da den på trods af sin store størrelse ligger tæt på hjertet af den norske hovedstad, Oslo.

Om vinteren er det muligt for besøgende at stå på ski i området, og parkens vandre- og cykelruter tiltrækker borgerne om sommeren.

/ritzau/