Kongeparrets besøg til Færøerne er aflyst på grund af strejke

En omfattende og ugelang strejke på Færøerne spænder ben for det danske kongepars officielle besøg til øerne næste uge.

Den færøske lagmand, Aksel V. Johannesen, har besluttet at udsætte besøget på ubestemt tid, da det ikke er "hensigtsmæssigt at afholde besøg under de nuværende omstændigheder".

Det skriver det færøske landsstyre i en mail til Ritzau.

Kong Frederik og dronning Mary skulle have aflagt besøget fra den 12. til 14. juni som et led i en større rundrejse i Norden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kommunikationschefen i kongehuset, Lene Balleby, skriver i en pressemeddelelse, at kongeparret udtrykker "fuld forståelse" for beslutningen.

- Deres majestæter ser frem til at gennemføre det planlagte program på et senere tidspunkt, lyder det videre.

Den færøske strejke, der blev indledt i midten af maj, har efterladt tomme hylder i supermarkeder, lukkede institutioner og lavvande i benzintankene.

Det er skraldemænd, lastbilchauffører, havnearbejdere, lagerarbejdere, rengøringspersonale og flere andre arbejdsgrupper, der strejker på grund af mislykkede forhandlinger om en ny overenskomst.

Den gældende overenskomst trådte ud af kraft den 1. maj 2024.

Men forhandlingerne er gået skævt, og parterne på arbejdsmarkedet er endnu ikke nået til enighed.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sidste uge skrev Jyllands-Posten, at det var omtrent 5000 arbejdere på Færøerne, der har nedlagt arbejdet. Det svarer til omtrent ti procent af den samlede befolkning.

Desuden er al offentlig transport stoppet. Det er kun ambulancer, som har nødbenzin på lager, og eltaxaer, der kører rundt på Færøerne.

I maj drog kong Frederik og dronning Mary på deres første officielle statsbesøg som kongepar til Sverige og til Norge.

Efter planen skulle kongeskibet "Dannebrog" næste uge stævne mod nord for at påbegynde et rigsfællesskabstogt med besøg på Færøerne og Grønland.

/ritzau/