* Københavns Kommune er i år vært for ITS World Congress, der er verdens største kongres for intelligente transportsystemer, som har eksisteret siden 1994.

* Kongressen udfolder sig fra mandag den 17. til fredag den 21. september og finder sted i Bella Center i København.

* Under kongressen vil der blive præsenteret en række nye intelligente transportsystemer. Her vil der være fokus på mulighederne for en mere miljøvenlig trafik, som forbedrer transporten og øger borgernes livskvalitet.

* Et af formålene med kongressen er at samle forskere, ledere og udviklere, som kan få viden om fremtidens intelligente transportsystemer og sparre med hinanden.

* Der forventes at deltage 4000 fagpersoner fra branchen og 10.000 andre besøgende fra flere end 100 lande.

* Kronprins Frederik vil åbne kongressen.

Kilde: ITS World Congress og Københavns Kommune.

/ritzau/