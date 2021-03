Konkret genåbningsplan ligger langt ude i fremtiden

Der kan gå flere uger, inden en samlet plan for genåbning er klar. Det får kritik fra Konservative og Venstre.

Der vil umiddelbart gå en rum tid, inden regeringen fremlægger en plan for den mere langsigtede genåbning af Danmark oven på den hårde nedlukning, der i december blev indført for at mindske smitten med covid-19 i Danmark.

Politiske forhandlinger om en langsigtet plan blev varslet for ti dage siden. Forhandlingerne er dog struktureret sådan, at partierne skal mødes med statsministeren et efter et. Og de sidste partier er først indkaldt til den 12. marts.

Det afføder kritik fra Venstre og Konservative.

- Jeg er ikke i tvivl om, at både jeg og mine kolleger stiller op dag og nat for at forhandle de her ting.

- Der er ikke nogen grund til at lade det vare flere uger, siger Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen mandag, lige inden han som første partileder går ind til drøftelser med statsminister Mette Frederiksen (S) i Statsministeriet.

Også De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er kritisk. Han skal til drøftelser 10. marts.

- Jeg synes, at det er meget voldsomt, at vi skal bruge 14 dage på at høre, hvad partierne synes. Vi skal jo videre. Jeg synes godt nok, det er at trække den lige smart nok, siger Søren Pape Poulsen.

- Hvis dette her betyder, at vi efter to uger først skal samles og finde ud af, hvad der skal regnes på, og så kommer der en snak om det og så videre, så kan der jo gå meget lang tid.

Når partierne har været til drøftelser enkeltvis, må det forventes, at der skal regnes på eventuelle scenarier og så derefter være samlede forhandlinger.

Dermed vil der mindst gå flere uge, inden der ligger en langsigtet, færdigforhandlet politisk aftale om en plan. Og så er kalenderen alligevel tæt på maj, hvor vacciner forventes at have løst store dele af problemet.

- Lige nu får regeringen det, som den vil have det, ved at trække tingene i langdrag. Det er smart. Man kunne også fristes til at sige, at det er for smart, siger Søren Pape Poulsen.

Jakob Ellemann-Jensen siger om samme emne:

- Jeg håber på, at det her er andet og mere end et spil for galleriet. Det vil jeg snart få testet af.

- Jeg tror oprigtigt på, at regeringen har en interesse i at få lavet en plan for danskerne.

- Jeg synes bare, det har for lange udsigter med den plan. Jeg mener ikke, vi skal vente i ugevis med at lægge den plan frem, siger han.

Søren Pape Poulsen mener, at befolkningen har brug for en plan.

- Det er meget bekymrende, at der åbenbart er lange udsigter til en konkret plan.

- Vi har unge, der mistrives, virksomheder, der bløder. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der bliver tændt nogle lys, om nogenlunde hvornår tingene kan åbnes.

- Men det bliver jo en lang proces, hvis det skal ske på den måde, som regeringen har lagt op til, siger Søren Pape Poulsen.

Hos Dansk Industri har man længe efterspurgt en mere konkret, langsigtet plan, så erhvervslivet har noget at forholde sig til.

- Vi er naturligvis meget tilfredse med, at også regeringen nu vil have en samlet plan, og vi har brug for, at den kommer hurtigst muligt.

- Det er enormt vigtigt, at der hurtigt kommer nogle konkrete holdepunkter i planen, så vi ved, hvad der kommer til at ske, og så vi kan forberede os, skriver politisk direktør i DI, Emil Fannike Kiær, i en kommentar.

/ritzau/