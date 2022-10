Konservativ grønlandsordfører er ordknap om Papes syn på Grønland

De Konservatives grønlandsordfører, Rasmus Jarlov, gør det klart, at han støtter op om sin formand, der har fået kritik for at sige, at Grønland på visse stræk er at sammenligne med et udviklingsland.

Det siger Jarlov til Ekstra Bladet.

Det gør Jarlov, selv om han før har kaldt det forkert at omtale Grønland som en koloni, da "det rimer på Afrika, slaveri og udnyttelse.

Sådan har det aldrig været i Grønland. Sådan skrev Jarlov i et opslag på Facebook i 2019.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men alligevel støtter han partiformand Søren Pape Poulsen (K) fuldt.

- Du vil gerne have mig til at sige et eller andet, som kan få det til at virke, som om jeg tager afstand fra det, og det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi vi står sammen, og det, Søren har sagt, må han selv nuancere, hvis han synes, der måtte være behov for det, siger Rasmus Jarlov til Ekstra Bladet.

Direkte adspurgt, om han dermed bakker op om Søren Pape Poulsens syn på Grønland, lyder det kortfattet til Ekstra Bladet:

- Jeg bakker altid min partiformand op.

Ordføreren siger, at han ikke mener, han skal kommentere sin formands udtalelser.

/ritzau/