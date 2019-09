Konservativ uenighed om kritiseret uddannelsesloft

Konservativ Ungdom mener, at De Konservative skal være imod uddannelsesloftet. Folketingsgruppen afviser.

De Konservative bør være imod uddannelsesloftet, som har gjort, at man ikke kan tage en ny videregående uddannelse på samme niveau i de første seks år, efter at man har færdiggjort den første.

Det mener Konservativ Ungdom i forbindelse med De Konservatives landsråd i Herning.

Men den linje kan folketingsgruppen ikke støtte.

Det siger politisk ordfører, Mette Abildgaard.

- Vi synes, det er fair, at man stiller krav om, at når folk har fået en uddannelse betalt af det offentlige, hvilket kan have kostet rigtig mange penge, at så anvender man den uddannelse, før man tager en ny, siger Abildgaard.

Der blev lavet en politisk aftale om uddannelsesloftet tilbage i 2016 mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Under valgkampen tidligere i år stod det imidlertid klart, at De Konservative stod alene som regeringsparti i forhold til at beholde uddannelsesloftet. Venstre og Liberal Alliance ønskede at droppe det.

I det såkaldte forståelsespapir mellem den nuværende S-regering og rød blok står der, at regeringen vil afskaffe uddannelsesloftet.

Konservativ Ungdom mener, at de studerende skal have lov til at tage fejl, når det gælder valg af uddannelse.

Det skriver Konservativ Ungdom i sin indstilling til landsrådet.

- I Det Konservative Folkeparti mener vi, at der skal være plads til at lære hele livet. Det er der imidlertid ikke plads til i dag med den måde, vores uddannelsessystem er indrettet på.

- Uddannelsesloftet betyder nemlig, at der ikke er mulighed for at lære af sine fejl og vælge en anden uddannelse, end den man først startede på.

- I Danmarks fremtid skal der være plads til at lave fejl, og der skal være plads til at lære hele livet igennem.

- Selvfølgelig skal man ikke kunne uddanne sig i uendelighed og tage utallige uddannelser, som ikke gavner ens jobperspektiver på sigt, men systemet er i dag ganske enkelt for ufleksibelt.

- Vi foreslår, at uddannelsesloftet afskaffes, og at man i stedet er garanteret den første uddannelse. Efterfølgende uddannelser skal det være muligt at ansøge om, skriver Konservativ Ungdom blandt andet.

Mens andre partier er kommet på nye tanker, fastholder Abildgaard, at De Konservative holder fast.

- Med loftet sparer vi også mere end 300 millioner kroner, som vi kan bruge til andre vigtige ting i vores samfund. Det er værd at have med i overvejelserne, siger Abildgaard.

/ritzau/