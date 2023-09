Konservativ Weiss-indstiller på Fanø føler sig truet med eksklusion

Da den konservative vælgerforening på Fanø i starten af august indstillede europaparlamentsmedlem Pernille Weiss (K) som spidskandidat, blev det mødt med kraftig kritik fra partiets ledelse, der ønsker hende ud af parlamentet.

Fanø-gruppeformand og byrådsmedlem Christian Lorenzen (K) har efterfølgende modtaget en kritisk mail fra den konservative storkredsformand i Sydjylland, Rasmus Sømod, med antydningen af, at han kunne blive ekskluderet, fortæller han.

Christian Lorenzen siger, at han er blevet forsøgt banket på plads.

- Det blev toppet med, at jeg slet skjult blev truet med eksklusion. Det er, hvad vi har oplevet, siger han nu.

Han nævner også et pres fra den konservative top, som tidligere er beskrevet i pressen, da Fanøs vælgerforening nogle dage efter indstillingen modtog en mail fra partiformand Søren Pape Poulsen, hvor han erklærer sig chokeret over vælgerforeningens opførsel.

Det var den 4. august, at Fanøs vælgerforening meddelte, at de indstillede Pernille Weiss som spidskandidat. Hun er blevet anklaget for ubehagelig adfærd over for tidligere ansatte.

Vælgerforeningen gik altså imod ledelsen.

I en mail sendt 11. august, som Ritzau har set, skriver storkredsformand Rasmus Sømod til Christian Lorenzen, at Lorenzen har handlet forkert med kritiske udtalelser om Pape samt ved at lække den interne mail til pressen, som Pape har sendt til Fanø-gruppen som reaktion på Weiss-indstillingen.

- Det betyder, at man nok vil overveje fremadrettet, hvad man kan sende til jer – ligesom nogle nok med partiets vedtægter i hånden vil spørge til, om det, der er sket her, er noget, der kan have betydning for partiets ve og vel, står der i Rasmus Sømods mail.

Christian Lorenzen siger, at han ikke kan læse linjen som andet end en trussel om at blive ekskluderet fra De Konservative.

- Vi har en paragraf om partiskadelig virksomhed, og det var det, der blev henvist til, siger han.

Han bestrider, at han skulle have udtalt sig kritisk om Pape på daværende tidspunkt, og han afviser, at det skulle være ham eller en fra Fanøs gruppe, der har lækket den interne mail.

Rasmus Sømod skriver videre i mailen fra den 11. august, at han vil dele den med partiets ledelse, men at han vil afvente et svar fra Christian Lorenzen om, hvorvidt en tidligere samtale over telefon mellem de to er blevet gengivet korrekt i mailen.

Christian Lorenzen erklærer sig dernæst i et mailsvar uenig med gengivelsen. Rasmus Sømod skriver til Ritzau, at han derfor ikke har delt mailen med den konservative ledelse.

Storkredsformanden skriver desuden i en kommentar, at han ikke kan genkende Christian Lorenzens udlægning.

- Og jeg ville ønske, at Christian selv havde ringet til mig og spurgt i stedet for endnu engang at gå til pressen, skriver Rasmus Sømod.

Ifølge Christian Lorenzen har de to talt i telefon. Det skete, siger Lorenzen, kort efter at den kritiske mail blev sendt den 11. august.

Men de har ikke talt siden da.

De Konservative bekræfter, at ledelsen ikke har fået mailen tilsendt og har derudover ingen kommentarer til sagen.

Situationen til trods har Christian Lorenzen ikke tænkt sig at melde sig ud af partiet.

- Jeg er konservativ helt ind i kernen. Vores parti har været igennem forskellige problematiske og svære perioder, og vi har altid bestået.

