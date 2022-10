Ahmed Samsam afsoner fængselsstraf for at tilslutte sig terrorgruppe, men var ifølge medier dansk agent.

Konservative åbner for at inddrage Samsam i FE-undersøgelse

De Konservative er åbne for at undersøge sagen mod Ahmed Samsam, der er dømt for at tilslutte sig en terrorgruppe i Syrien.

Ifølge flere medier var han dog dansk agent, men sidder nu fængslet på femte år.

Formand Søren Pape Poulsen (K) var justitsminister under den politisk og juridisk betændte sag og åbner nu for at inddrage sagen i undersøgelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

- Alt, hvad der vedrører hjemsendelserne, skal undersøges. Hvis der derudover er et ønske om at undersøge Samsam-sagen, bakker Det Konservative Folkeparti fuldstændig op, skriver han i en sms.

Han blev onsdag foreholdt spørgsmålet på et pressemøde om sagen i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor blå blok har rejst tvivl om, hvorvidt det var en politisk beslutning at hjemsende spionchef Lars Findsen.

Her svarede Pape dog ikke klart, men han har efterfølgende sendt en skriftlig kommentar.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) var på pressemødet åben for at undersøge sagen, men tog dog et forbehold.

- Nu skal vi have undersøgt, hvad hele baggrund for hjemsendelserne i FE-sagen er. Hvis andre sager er relevante i forhold til at få det belyst, må de andre sager være en del af det, sagde Ellemann.

/ritzau/