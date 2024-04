Konservative ærgrer sig over kvindelig værnepligt som stridspunkt

Det er regeringens "pligt" at holde styr på forligspartierne bag forsvarsaftalen, nu hvor der er opstået konflikt om den kvindelige værnepligt.

Derfor er De Konservatives formand, Mona Juul, "ærgerlig" over, at konflikten om værnepligt fylder så meget i forhold til, hvor lille et element i den samlede forsvarsaftale, der er tale om.

- Det er vi utroligt kede af. Vi synes, det er vigtigt, at regeringen kan holde sammen på forligspartierne, siger hun på vej ind i forhandlingerne i Forsvarsministeriet.

Spørgsmålet om kvindelig værnepligt er blot én del af en større opjustering og fremrykning af investeringer i forsvaret, som en bred forsamling af partier kan stille sig bag.

Men det er blevet det stridspunkt, der præger al debat om forliget.

- Som parti går vi ind for kvindelig værnepligt, men vi synes ikke, det er det vigtigste i aftalen, og det er ærgerligt, at det fylder så meget, siger Mona Juul.

Mandag morgen har kampen om den kvindelige værnepligt bevæget sig ind i en afgørende fase.

Konflikten bunder i den markante opjustering og fremrykning af forsvarsinvesteringer, som regeringen foreslog i marts.

Her var et element i forsøget på at styrke det danske militær, at regeringen ville indføre ligestilling i værnepligten og gøre det tvungent for kvinder også.

Det stred med den forsvarsaftale, som forligskredsen havde indgået i juni 2023. Her måtte regeringen tage forslaget af bordet i forhandlingslokalet, fordi partierne var imod.

Det er Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance stadig, og de kan derfor ende med at måtte udgå af forliget, hvis ikke der findes et kompromis.

/ritzau/