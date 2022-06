Konservative foreslår håndsrækning til økonomisk lidende

Konservative ser gerne et snarligt valg, og at et bredt politisk flertal finder økonomisk hjælp til danskerne.

Søren Pape Poulsen, formand for Konservative, vil finde penge til en økonomisk håndsrækning til danskerne.

Det siger han i sin grundlovstale søndag.

Partiformanden er opmærksom på de mange borgere, der i øjeblikket mærker til den høje inflation i form af store prisstigninger.

Derfor vil han sammen med et bredt flertal i Folketinget blive enige om en økonomisk hjælp til danskerne. Hjælpen skal dog være fuldt finansieret, understreger han.

Han siger også, at hjælpen hellere må komme hurtigt end for langsomt, og at den gerne må blive fulgt op af udskrivelsen af et folketingsvalg.

Det sidste er en direkte opfordring til statsminister Mette Frederiksen (S), der beslutter, hvornår valget skal finde sted. Det skal det senest 4. juni 2023.

- Kære Mette Frederiksen, udskriv nu det valg.

- Lad os få luftet ud i Folketinget og få samlet et bredt flertal bag en fuldt finansieret økonomisk håndsrækning til danskerne, inden vi drukner i spin og i opvarmningen til valgkampens beskidte trick, siger Søren Pape Poulsen.

I april kom inflationen op på 6,7 procent. Det vil sige, at priserne i april generelt har været 6,7 procent højere end i samme måned sidste år.

Det er de største prisstigninger på et år siden 1980'erne.

Det er blandt andet priserne på energi, der er steget kraftigt, og derfor har regeringen lovet en varmecheck til de allerhårdest ramte.

Søren Pape Poulsen kalder det sympatisk. Men han kritiserer statsministeren og resten af regeringen for at udskrive checks, der ifølge ham ikke er dækning for.

- Vi kan ikke føre Danmark ned ad en vej, hvor der deles gaver ud uden finansiering, fordi det er politisk smart.

- Det kommer dårligt tilbage - måske først efter et folketingsvalg, siger Søren Pape Poulsen.

/ritzau/