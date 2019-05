Konservative holder fast i uddannelsesloftet

Som det eneste regeringsparti vil De Konservative holde fast i uddannelsesloftet. Senest har V skiftet mening.

Uddannelsesloftet er kommet for at blive, hvis det står til De Konservative.

Partiet står dog nu alene med den holdning blandt regeringspartierne.

Liberal Alliance har i et stykke tid ønsket loftet, der begrænser dobbeltuddannelse blandt unge, afskaffet. Og tirsdag meldte Venstre ud, at man også er klar til at fjerne det omdiskuterede loft.

Men det holder ikke, mener politisk ordfører Mette Abildgaard (K).

- De Konservative mener det samme om uddannelsesloftet, som vi hele tiden har gjort.

- Nemlig, at det er meget fair, at vi stiller krav om, at man lige anvender den uddannelse, man har taget, i et par år, inden man kaster sig ud i noget på tilsvarende niveau, siger hun.

Det var i 2016, at loftet blev indført af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

/ritzau/