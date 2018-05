Konservative lykønsker Eva Kjer og lader fortiden ligge

Tilbage i 2016 trak K tæppet væk under Eva Kjer Hansen. Men nu skal hun have en ny chance, mener Konservative.

Tilliden til ministeren var væk. Og det i en sådan grad, at hun slet ikke ville kunne fortsætte i regeringen, heller ikke på en anden post.

Sådan lød den klare melding fra De Konservative i februar 2016, da partiet trak opbakningen til daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V).

Men nu er Eva Kjer Hansen tilbage i regeringen som minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde. Og det sker med lykønskninger fra De Konservative, fastslår gruppeformand Mette Abildgaard (K).

- Da vi blev en del af regeringen, var det en præmis, at hvert parti sætter deres hold. Derfor har Venstre al frihed til at sætte deres ministerhold, siger Abildgaard.

- Men der er også gået nogle år, siden vi havde den uenighed med Eva Kjer om landbrugspakken. Og derfor vælger vi at sige, at fortid må være fortid. Det slår vi en streg over.

Årsagen til, at De Konservative dengang trak tæppet væk under Eva Kjer, var en strid om tallene, der lå til grund for regeringens landbrugspakke. De var misvisende, mente K. Men det ville Eva Kjer ikke erkende.

- Vi havde ikke tillid til Eva Kjer i den konkrete situation omkring landbrugspakken og de data, der lå. Det ligger nogle år tilbage i tiden, og vi skal alle sammen have mulighed for at blive klogere og tilgive hinanden, siger Mette Abildgaard.

Spørgsmål: For I for hårdt frem mod Eva Kjer i 2016?

- Der er ikke noget, der er ændret i forhold til den beslutning, vi traf dengang, og hvorvidt det var nødvendigt eller ej. Det står vi fuldstændig på mål for, siger Abildgaard.

- Men vi skal alle sammen kunne blive klogere og give hinanden en ny chance.

Da de nye ministre blev præsenteret på Amalienborg onsdag formiddag, blev Eva Kjer spurgt om forholdet til De Konservative.

- Vi har selvfølgelig snakket om tingene. Det var dengang. Nu skal vi videre, sagde hun.

Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, forventer ikke, at Eva Kjer vil gøre noget særligt for at komme ind i varmen igen hos De Konservative.

- Hun er en meget stridbar dame, så jeg tror bare, at hun forventer, at det må De Konservative affinde sig med, siger Holstein.

- Men det bliver interessant at se, hvordan samarbejdet bliver mellem hende og De Konservative.

/ritzau/