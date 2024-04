Konservative ønsker ekstern undersøgelse af fregat-sag

Allerede inden Folketinget er blevet orienteret, ønsker De Konservative en ekstern redegørelse af, hvorfor en fregat er blevet udsendt, når den under et angreb oplevede radarsvigt og defekte granater.

Desuden vil partiet have undersøgt, hvorfor forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) angiveligt ikke er blevet orienteret om skibets mangelfulde status og selve hændelsen, hvor "Iver Huitfeldt" oplevede svigt.

- Det bør ikke være Forsvaret, der undersøger sig selv, men en ekstern undersøgelse. Det kan bringe den tillid tilbage, som der er brug for, når vi skal lave store investeringer, siger forsvarsordfører Mai Mercado (K).

Forsvarsministeren gav tirsdag Forsvaret én dag til at komme med hvad, han kaldte en redegørelse. Mercado mener dog snarere, at der er tale om en orientering, da den er udarbejdet på kort tid og ikke er omfattende nok.

Forsvarsordførerne ventes at blive orienteret onsdag.

Hun afviser, at man bør vente og se, hvad den viser, fordi sagen er så omfattende, og fordi tilliden skal genoprettes.

Fregatten oplevede radarsvigt og defekt ammunition, da fire droner blev nedskudt i et angreb 9. marts, hvor 15 blev sendt afsted fra Houthi-bevægelsen.

Det kunne forsvarsmediet Olfi tirsdag beskrive på baggrund af en intern afrapportering.

Fordi fregattens centrale forsvarssystem svigtede, blev kanonerne taget i brug. Men halvdelen af granaterne detonerede kort efter at have forladt kanonerne uden af være i nærheden af fjendtlige mål.

Ifølge Troels Lund Poulsen fik han først kendskab til sagen 1. april, hvilket er samme dag, hvor forsvarsmediet søgte en kommentar. Altså tre uger efter sagen.

Det er endnu uvist, om det er Forsvaret eller mediet, der har orienteret ministeren først.

Selve sagen er en dobbeltskandale, mener De Konservative.

- Det er en dobbeltskandale, fordi Danmark udsender et skib, som viser sig at være defekt. Det dobbelte består i, at droneangrebet sker 9. marts, og ministeren orienteres først 1. april, lader det til.

- At der går så lang tid, før forsvarstoppen orienterer ministeren er helt, helt uforståeligt. Især set i lyset af de mange skandalesager, der har været i Forsvaret - senest med sagen om Elbit fra sidste forår, siger Mai Mercado.

Fregatten skulle være udsendt til midten af april. Men i sidste uge - i slutningen af marts - meldte Forsvaret, at fregatten havde påbegyndt hjemrejsen.

