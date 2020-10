Konservative og LA laver udskiftning på statsrevisorpost

En intern aftale mellem de to partier betyder, at Mette Abildgaard nu overtager posten som statsrevisor.

De Konservative har udpeget partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, til ny statsrevisor.

- Som statsrevisor vil jeg bidrage til at sikre, at skatteborgernes penge forvaltes så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt, og som et flertal i Folketinget har givet mandat til, udtaler Mette Abildgaard.

Hun er dog på barsel i øjeblikket, og derfor vil gruppeformand Mai Mercado i første omgang varetage opgaven.

Mai Mercado vil efter planen sidde i jobbet i et halvt års tid, hvorefter det er forventningen, at Mette Abildgaard er tilbage på Christiansborg.

De Konservative overtager Liberal Alliances plads som en af de seks statsrevisorer. Det er Liberal Alliances Villum Christensen, som indtil nu har haft posten.

Men De Konservative og Liberal Alliance indgik for to år siden en intern aftale om at dele posten. Aftalen lyder på, at De Konservative skulle overtage posten efter to år.

Som udgangspunkt er det ellers kun de seks største partier i Folketinget, som udpeger en statsrevisor.

Det er en eftertragtet post at være statsrevisor. Ikke mindst på grund af lønnen, som svarer til halvdelen af det vederlag, et folketingsmedlem får.

Statsrevisorerne har til opgave at holde øje med, om staten og virksomhederne bruger skatteborgernes penge på en effektiv, produktiv, sparsommelig og lovlig måde.

