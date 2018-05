Konservative roser S-udspil og er klar på hurtigt energiforlig

Der er ifølge De Konservative fælles interesser mellem regeringen og S, der begge har fremlagt energiudspil.

Der bør inden for få måneder kunne findes flertal for et nyt energiforlig, der skal sætte rammen de næste mange år.

Så optimistisk er De Konservatives klima- og miljøordfører, Mette Abildgaard, efter præsentationen af Socialdemokratiets klima- og miljøudspil torsdag.

- De mange gode elementer bør pege hen imod, at det er muligt at lande energiforlig i løbet af nogle ganske få måneder. Der er mere, der samler os, end der skiller os, siger hun.

Regeringen præsenterede sit udspil på området i sidste uge.

Torsdag foreslog Socialdemokratiet så et udspil med 500.000 el- og hybridbiler, en grøn fremtidsfond på 20 milliarder kroner, pant på flere produkter og tre store havvindmølleparker på op mod 3000 megawatt.

Socialdemokratiet tager også fat på transportområdet, men det vil regeringen vente med at tage fat på, til der præsenteres et klimaudspil i august.

Derfor er Socialdemokratiets udspil bredere ifølge De Konservative, men det er også mere overfladisk.

- Det er svært at sammenligne udspil, for regeringens udspil adresserer alt fra geotermi til fjernvarme og eksportindsats. Det, der primært ligger i S-udspil, er det med havvind, landvind og sol.

- Overordnet er det et rigtig interessant udspil, som dækker bredt og kommer omkring klima, energi og miljø, men det betyder også, at de ikke kommer i dybden, siger Mette Abildgaard.

/ritzau/