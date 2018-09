Konservative vælger ny EU-kandidat: Der skal kæmpes

Klimaet er EU's vigtigste opgave, mener den nye konservative spidskandidat til EU-Parlamentet, Pernille Weiss.

Den konservative Pernille Weiss er søndag officielt valgt som partiets spidskandidat til næste års valg til Europa-Parlamentet.

Dermed bliver det hende, der skal løfte arven efter den tidligere partiformand og mangeårige minister Bendt Bendtsen, der har repræsenteret De Konservative i parlamentet i ti år.

- Der skal kæmpes. Det er jeg meget realistisk omkring, siger Pernille Weiss.

Sagen er nemlig, at et mandat i Europa-Parlamentet kræver, at partiet får i underkanten af syv procent af stemmerne.

Det er cirka to procentpoint over, hvad De Konservative ligger til i de mest positive af meningsmålingerne om folketingsvalget i øjeblikket.

Men Pernille Weiss er alligevel fortrøstningsfuld.

- Vi har med vores EU-politik og med de resultater, Bendt har skabt, faktisk ret godt fodfæste ude i det borgerlige Danmark. Det gør, at jeg er rimelig fortrøstningsfuld i forhold til, at vi også får mandatet næste gang, siger hun.

De Konservative har på weekendens landsråd også vedtaget et EU-politisk program. Det er udtryk for en balance mellem de EU-positive kræfter i partiet og så de mere skeptiske kræfter, som K også rummer.

- Vi ligger ret godt midt i med vores sunde fornuft. Vi kan godt se fidusen i, at vi har et fællesskab, som hjælper hinanden med de store problemer, Danmark ikke kan løse selv, forklarer Pernille Weiss.

Hun er ikke i tvivl om, hvad den vigtigste opgave er for EU:

- Klimadagsordenen er den helt helt overordnede trussel for verdens stabilitet, siger hun.

Det andet store spørgsmål, der har fyldt på EU's dagsorden de forgangne år, er migration.

Her er De Konservative imod kvoter til omfordeling af flygtninge, mens partiet støtter Kommissionens nylige forslag om at styrke bevogtningen af EU's ydre grænser.

Pernille Weiss mener, at en stemme på Det Konservative Folkeparti er den stemme, der giver den største indflydelse i Europa-Parlamentet. De Konservative sidder nemlig som det eneste danske parti med i parlamentets største politiske gruppe, argumenterer hun.

Weiss står øverst på en liste af 16 konservative kandidater. Partierne må opstille op til 20 kandidater, og De Konservative vil forsøge at finde fire kandidater mere inden valget, der finder sted i maj.

