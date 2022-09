Konservative vil belønne boligejere som laver energiforbedringer

De Konservative vil give "en grøn boligbelønning" til de boligejere, der løfter deres boligs energimærke.

Det fremgår af et udspil, som er præsenteret torsdag.

- Vi vil hjælpe danske husejere med at nedbringe deres varmeregning i deres eget hus, og derfor foreslår vi en grøn belønning, siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Udspillet er målrettet boligejere af parcel-, række-, kæde-, dobbelt- og stuehuse, som kan se frem til mellem 20.000 og 60.0000 kroner, alt efter hvor mange energimærker, boligen løftes med.

De Konservative vurderer, at cirka 600.000 huse vil kunne løfte deres energimærke, og det er vurderingen, man kan spare 600.000 ton CO2 årligt, hvis man når derop.

Der afsættes 700 millioner kroner årligt, dog 900 millioner kroner i ordningens første år. Forslaget, som skal finansieres via partiets 2030-skatteplan, der blev præsenteret i sidste måned, kan implementeres fra 2023, lyder det.

De Konservative anerkender, at energieffektiviseringer er dyrt, men at det med de stigende energipriser vil blive rentabelt for boligejere at komme i gang.

- Vi må også bare sige, at vi har lavet mange aftaler i løbet af de sidste år, hvor vi har hentet mange af de lavthængende frugter, siger politisk ordfører, Mette Abildgaard.

- Et sted, hvor vi ikke har gjort ret, meget er på energieffektiviseringer, og det er en måde hvorpå vi samtidig kan understøtte, at danskerne får billigere varmeregninger, siger hun.

Den socialdemokratiske regering forslår med sit udspil til næste års finanslov at afsætte to milliarder til inflationshjælp.

- Vi mener, at pengene er bedre givet ud, hvor de giver en varig forbedring til danskernes økonomi, siger Mette Abildgaard.

/ritzau/