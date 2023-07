Konservative vil forbyde flagning med andre landes flag

Det Konservative Folkeparti ønsker, at man som udgangspunkt udelukkende må flage med Dannebrog i Danmark.

Det fremgår af et forslag, partiet fremsætter.

Forslaget kommer efter en afgørelse i Højesteret i juni, der har gjort det muligt at flage med fremmede nationers flag.

Ifølge partileder Søren Pape Poulsen (K) skal Danmark tilbage til den tilstand, der var før Højesterets afgørelse.

- Jeg tror, vi alle sammen blev overrasket af højesteretsdommen, der viste, at man godt må flage med alle mulige andre flag.

- Vi vil med vores forslag gå tilbage til den ordning, hvor det kræver en særlig tilladelse med andre flag, siger Søren Pape Poulsen lørdag til Ritzau.

Tidligere måtte man uden særlig tilladelse flage med de nordiske landes flag samt med flag fra EU, Nato, FN og Nordisk Råd.

- Hvis vi skal undgå grøftegravning i vores samfund, skal vi have gjort det tydeligt, at når vi har et fællesskab, så har vi vores flag, et kongehus og andre ting, der viser national samling.

- Det gør Dannebrog også. Derfor synes jeg, at vi skal holde fast i, at det er Dannebrog, man flager med i Danmark, siger Søren Pape Poulsen.

Debatten om flagreglerne er blusset op som følge af en sag, hvor en mand i Nørre Bjerg ved Kolding i april 2018 hejste det amerikanske flag i sin flagstang.

I byretten blev han frifundet. Anklagemyndigheden ankede dog til Vestre Landsret, hvor manden blev dømt i november 2022.

Manden ankede derefter dommen til Højesteret, som ikke mente, at der var tilstrækkelig sammenhæng mellem resolution, bekendtgørelse og straffelov til, at man kunne sige, at der var hjemmel til straf.

Derfor blev manden frifundet.

Efter højesteretsdommen har Justitsministeriet ophævet en bekendtgørelse fra 1915, der indeholder forbuddet mod fremmede nationers flag.

Det er netop den bekendtgørelse, De Konservative vil have gjort til lov.

Ministeriet skriver på sin hjemmeside, at det efter sommerferien vil tage stilling til det videre forløb i forhold til reglerne for flagning.

De Konservative er ikke det eneste parti, som har reageret på ophævningen af de tidligere flagregler.

Danmarksdemokraternes kulturordfører, Søren Espersen, har givet udtryk for et ønske om ny lovgivning. Og både Dansk Folkeparti og Venstre mener, at flagreglerne var gode, som de var, inden Højesterets afgørelse.

Liberal Alliance er uenig. Partiet mener, at politikere ikke skal bestemme, hvilke flag, man i Danmark må flage med.