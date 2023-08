Konservative vil give familier med lav indkomst mere friskole-støtte

Familier med lav indkomst skal have bedre muligheder for at sende deres børn i fri- eller privatskoler.

Det mener De Konservative, der derfor vil afsætte 120 millioner kroner, så familier med lav indkomst kan få refunderet en del af betalingen til fri- og privatskoler.

- Vi har en stolt friskole-tradition i Danmark, og vi synes også, at børn af en enlig mor med små penge skal have mulighed for at vælge et alternativ til folkeskolen, siger Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative.

Familier med en årlig indkomst på under 360.000 kan få dækket en del af udgifterne til en fri- eller privatskole.

Fordelingssekretariatet vurderer ud fra familiers indkomst, hvor stor en del af skolebetalingen, der er behov for refusion til.

Men de afsatte midler fra staten rækker ikke til, at alle familier får dækket hele deres behov.

De Konservative fremhæver, at midlerne kun dækker omkring en fjerdedel af det, forældrene er berettiget til.

- Hvis flere skal have den mulighed, skal vi have flere penge ind i den ordning, så tilbuddet er for alle og ikke kun en bestemt gruppe, siger Søren Pape Poulsen.

Øgede midler til fri- og privatskoler bliver ofte kritiseret for at kunne underminere folkeskolen.

Det afviser Søren Pape Poulsen.

I mindre lokalsamfund kan fri- eller privatskolen være det eneste nære valg, eller der kan være fri- og privatskoler med bestemte profiler, der passer barnet godt.

- For mig er det et tilvalg af fri- og privatskoler og ikke et fravalg af folkeskolen. Der skal være forskellige skoleformer i Danmark, og det kan godt være, at der er en fri- eller privatskole, der passer bedre til det enkelte barn, siger Søren Pape Poulsen.

- I dag er det bare sådan, at det er meget afhængigt af indkomsten hos forældrene.

Ifølge partiet vil forslaget føre til merudgifter for cirka 175 millioner kroner om året. Pengene skal blandt andet findes fra forhandlingsreserven samt en effektivisering af jobcentrene.

