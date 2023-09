Konservative vil have en dansk reservestyrke på 50.000

Til efteråret skal de nærmere detaljer i forsvarsforliget landes, herunder en ny værnepligtsmodel, og i den forbindelse foreslår De Konservative at øge reservestyrken markant til minimum 50.000 personer.

Styrken skal bestå af tidligere værnepligtige, reserveofficerer samt befalingsmænd.

Sådan lyder det i et nyt udspil, som ifølge partiet skal sikre Danmark i en "omskiftelig og usikker verden".

De Konservative ønsker, at styrken, som hurtigt skal kunne mobiliseres, skal indkaldes en gang hvert femte år, hvor de skal trænes og uddannes.

Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, kalder Finland foregangslandet. Finland har en styrke på flere hundredetusinde, der kan kaldes ind, hvis der er brug for det.

Den foreslåede styrke skal kunne forsvare Danmark i tilfælde af angreb, siger Pape.

- Hele tanken er en reservestyrke på 50.000 mand, der kan slå ring om Danmarks forsvar et døgns tid, inden kavaleriet kommer fra resten af Nato, siger han.

Partiet foreslår desuden at fordoble værnepligtsperioden, så tidligere værnepligtige fremover skal stå til rådighed i 10 år frem for de nuværende 5. Pape tilføjer, at han tror på, at det er muligt at tiltrække nok mandskab:

- Langt de fleste soldater i dag melder sig frivilligt. Så jeg tror på, at man også kan få folk til at stille sig til rådighed i 10 år.

Søren Pape Poulsen siger, at det mere praktiske omkring styrken - hvor de skal melde sig, og hvilke kaserner de skal trænes på - først skal lægges fast senere, såfremt altså regeringen går med til planen.

Finansieringen skal findes blandt de 143 milliarder kroner, som er prioriteret i forsvarsforliget.

Med De Konservatives udspil kommer der primært udgifter til ekstra udstyr, ekstra officerer og befalingsmænd og den træning og uddannelse, der skal indkaldes til hvert femte år.

Forsvaret oplyser, at det ikke er muligt at give et helt nøjagtigt tal på, hvor stor reservestyrken er i dag. Men tallet er i omegnen af 3000 personer.

