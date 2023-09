Konservative vil have flere kommuner til at hjælpe kriseramte par

Flere kommuner skal tilbyde hjælp og rådgivning til familier, når parholdet er i krise.

Det mener Mette Abildgaard, der er politisk ordfører for De Konservative.

Derfor foreslår hun, at der skal sættes en pulje på 30 millioner kroner af på den kommende finanslov. Pengene skal gå til, at et rådgivningstilbud, som i dag er tilgængeligt i fire kommuner, skal rulles ud i flere kommuner.

- Hvert tredje barn oplever, at deres forældre bliver skilt, og det har store konsekvenser for børnene. Derfor vil vi gerne gøre, hvad vi kan for at forebygge skilsmisser og brudte parforhold, siger Mette Abildgaard.

Tilbuddet hedder "Vores Parforhold" og er udviklet af Center for Familieudvikling og forskere på Aarhus Universitet.

Det består af inspiration og redskaber som eksempelvis videoer eller podcasts, som kan hjælpe med at håndtere udfordringer. Derudover kan de par, der har det sværest, få professionel rådgivning.

I dag er tilbuddet gratis tilgængeligt i kommunerne Gentofte, Mariagerfjord, Syddjurs og Ikast-Brande.

Ifølge Mette Abildgaard vil 30 millioner kroner betyde, at det kan rulles ud til omkring ti kommuner mere alt efter størrelse.

Nogle af de mest konfliktfyldte skilsmisser ender i Familieretshuset. Det er nemlig her, juridiske sager i familien bliver behandlet.

I slutningen af august meddelte direktør for Familieretshuset Anette Hummelshøj, at omkring 100 medarbejdere i Familieretshuset vil blive fyret. Det skyldes et fald i bevillingerne.

Familieretshusets bevilling er fra 2021 til og med 2025 faldet med cirka 100 millioner kroner.

Spørgsmål: Hvorfor mener I, at det er en bedre idé at bruge pengene forebyggende, i stedet for at bruge dem der, hvor skilsmisserne er rigtig svære?

- Vi mener bestemt, der skal investeres de nødvendige midler i Familieretshuset, og vi forholder os også kritisk over for de besparelser, der er planlagt.

- Men vi vil hellere sætte ind forebyggende og forhindre, at familier bliver brudt op, og at sager skal behandles i et familieretshus, siger Mette Abildgaard.

Foruden rådgivningspuljen på 30 millioner kroner foreslår De Konservative også, at alle kommuner skal give tilskud til forældre, der ønsker at hjemmepasse deres barn i minimum 12 uger.

Torsdag præsenterede SVM-regeringen sit forslag til finansloven for 2024.

Her har regeringen afsat 500 millioner kroner i forhandlingsreserve. Det er den pulje penge, som partierne uden for regeringen kan forhandle om.

