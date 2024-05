Konservative vil hente kosovoske betjente til danske fængsler

Den danske plan om at leje 300 fængselspladser i Kosovo kan trække ud, og derfor foreslår De Konservative at hente kosovoske betjente til Danmark i en midlertidig periode.

Her skal de arbejde i fængsler på afdelinger med udvisningsdømte, indtil den danske fængselsplan kan realiseres, siger retsordfører Mai Mercado.

- Vi gør det egentlig ikke, fordi vi har lyst. Vi gør det, fordi det er nødvendigt, og fordi Kriminalforsorgen er i knæ, siger Mai Mercado.

Meningen er, forklarer Mercado, at de kosovoske betjente skal aflaste betjentene i de danske fængsler, og at de samtidig kan blive oplært, så de på et tidspunkt kan overgå til Kosovo og de dansklejede fængselspladser.

Hvor mange det skal gælde, afhænger af det konkrete behov i de danske fængsler.

De Konservatives plan kommer ikke til at hjælpe på, at danske fængsler er presset på kapaciteten.

Alligevel mener Mai Mercado, at der er noget at hente – også selv om de kosovoske betjente kommer med en anden uddannelse og tilgang, når de skal samarbejde med danske betjente.

- Det ligger i den nuværende aftale, at Kosovo-betjentene skal trænes efter danske standarder. Jeg tror, det ville være bedre, hvis man træner dem efter danske standarder i Danmark.

Spørgsmål: Hvad har I tænkt jer med ansættelse, løn og tidsafgrænsning?

- Allerede i den eksisterende aftale er der ganske mange detaljer, der er nødvendige at få bragt på plads. Så det er ikke let, det er ganske svært, siger Mai Mercado.

Hun nævner, at det i den eksisterende aftale er planlagt at give udvisningsdømte ret til at få besøg af eksempelvis familie, der kan flyves til Kosovo.

- Så må det også være muligt, at man i en periode kan få Kosovo-betjente til Danmark, siger hun.

Skulle den danske plan falde til jorden i en situation, hvor der er kosovoske betjente på dansk grund, udelukker Mai Mercado ikke, at de kan få lov at blive.

Der kommer til at mangle betjente i Danmark i mange år fremover, siger hun.

- Jeg har ikke sat mig ned og vurderet i lang tid, og det kommer også an på, hvor lang tid man mangler arbejdskraft. I udgangspunktet skal det være for en afgrænset periode med henblik på, at de på et tidspunkt skal tilbage og være fængselsbetjente i Kosovo, siger hun.

Besværlighederne omkring den danske plan om fængselspladser skyldes problemer i det nationale parlament i Kosovo.

Torsdag var forslaget om dansk leje af fængselspladser i Kosovo til afstemning i det kosovoske parlament. Men det opnåede ikke det nødvendige flertal.

Det har justitsminister Peter Hummelgaard (S) kaldt for ”et lille bump på vejen”, men fra Kosovo selv har der lydt alvorligere toner om, at aftalen måske helt skulle ændres.

Vicejustitsminister Blerim Sallahu har dog efterfølgende sagt til mediet Radio Free Europe, at forslaget genfremsættes i det nationale parlament i præcis samme form som det forslag, som er blevet stemt ned.

