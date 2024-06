K vil ikke stemme ja til statsborgerskab og ryger ud af aftale

De Konservative stemmer ikke for at give godt og vel 2000 mennesker statsborgerskab, selv om udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) siger, at de så må ud af indfødsretsaftale.

Sagen giver store diskussioner i folketingssalen tirsdag, hvor Konservatives indfødsretsordfører, Brigitte Klintskov Jerkel, betegner flere af de personer, der skal stemmes om statsborgerskab til, som "seriekriminelle".

- Hvis I vil smide os ud af aftalekredsen, fordi vi insisterer på, at kriminelle udlændinge ikke skal have statsborgerskab, synes jeg, det siger mere om jer end om os, siger Brigitte Klintskov Jerkel i folketingssalen tirsdag.

Hun tilføjer, at der sker automatiske sletninger i kriminalitetsregistret, og derfor er det svært at holde øje med, om kriminelle får statsborgerskab.

- Det gør, at vi reelt set ikke ved, om der er tidligere dømte på den liste, der om lidt skal stemmes om, siger den konservative ordfører.

Partiet vil stemme gult. Det betyder, at De Konservative hverken stemmer for eller imod.

Det drejer sig om 2064 mennesker, der har ansøgt om statsborgerskab. To gange om året stemmer Folketinget om at tildele statsborgerskab til ansøgere.

Kaare Dybvad Bek pointerer, at man ikke bare kan være med i en aftale og så ikke stemme for de lovforslag, der kommer ud af den.

- Hvis mit eget parti stemte gult, i og med at vi har 50 mandater i Folketinget, ville det betyde, at en række af de aftaler ikke stemmes igennem. I det her tilfælde ville det betyde, at de over 2000 mennesker ikke får statsborgerskab alligevel og i princippet skal starte processen forfra.

Det er ikke rimeligt, siger ministeren. Derfor kan De Konservative ikke være med i aftalen.

- Man bliver nødt til at stemme for det hele. Ellers er der ikke meget fidus i at lave aftaler herinde.

Efterfølgende tager Brigitte Jerkel ordet og kræver garanti for, at der ikke er kriminelle, som får statsborgerskab nu:

Kaare Dybvad Bek siger, at han ikke kan give det løfte.

- Derfor har vi et supplerende kriminalitetstjek to år efter, siger han.

Flere andre socialdemokrater slår i salen igen. Udlændingeordfører Frederik Vad (S) siger, at man ikke vil leve op til konventionerne, hvis ikke man stemmer forslaget igennem.

Brigitte Klintskov Jerkel mener tværtimod, at situationen giver anledning til at udfordre konventionerne.

