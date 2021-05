De Konservatives sundhedsordfører vil være regionsrådsformand

Per Larsen fra De Konservative stiller op til posten som formand for Region Nordjylland, skriver partiet.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, stiller op som kandidat til at blive formand for Region Nordjylland.

Det skriver De Konservative i Nordjylland i en pressemeddelelse.

- Jeg har siddet i regionsrådet, siden regionen blev startet. Der er så mange spændende opgaver, der presser sig på.

- Vi har en demografisk udfordring i forhold til, at der bliver flere og flere ældre og flere og flere kronisk syge. Så har vi nogle store udfordringer til at have praktiserende læger nok.

- Vi har ganske få praktiserende speciallæger, hvilket giver nogle lange ventelister. Vi har i det hele taget store problemer med at holde personale i vores region, siger han.

Regionen plages ifølge Per Larsen blandt andet af for mange regler og for lidt handling, når det kommer til at få praktiserende læger til nordjyderne.

- I forhold til praktiserende læger er der en træghed i systemet, som vi skal have gjort op med, siger han.

- Så sent som sidste år skubbede jeg på for at få en praktiserende læge til Suldrup. Der har de en fremragende klinik. Det var ved at strande simpelthen i bureaukrati, og man var ved at møde sig ihjel.

Der er valg til kommuner og regioner 16. november.

Der skal dog ske et politisk jordskælv i det nordjyske, hvis De Konservative skal i spil til formandsposten i regionen.

Ved det seneste valg i 2017 fik partiet 27.048 stemmer i regionen. Den socialdemokratiske spidskandidat, Ulla Astman, fik alene 48.586. Socialdemokratiet fik ved det valg 132.252 stemmer svarende til 41,5 procent.

Per Larsen blev valgt ind i det 41 personer store regionsråd med 10.925 stemmer. Her er han gruppeformand for sit parti.

Siden Per Larsen kom i Folketinget, har han som sundhedsordfører været stærkt eksponeret under coronapandemien og ikke mindst i sagen om regeringens beslutning om at slå alle mink ned.

I første omgang betyder Per Larsens kandidatur ikke noget for hans virke i Folketinget, oplyser han. Skulle han blive valgt som regionsrådsformand, vil det dog være en anden situation, erkender han.

/ritzau/