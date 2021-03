Kontakttal er 1,0 og dermed stabilt for anden uge i træk

Kontakttallet er igen beregnet til 1,0. Epidemien er dermed hverken faldende eller aftagende.

Kontakttallet er beregnet til 1,0 ligesom i den forgangne uge.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter tirsdag.

At tallet er 1,0, betyder, at ti personer i gennemsnit smitter ti andre. Dermed er epidemien hverken til- eller aftagende.

- Det er en flot indsats af alle. Målinger viser fortsat imponerende fælles fokus på retningslinjer om test, hygiejne, mundbind med mere, skriver sundhedsministeren på Twitter.

For to uger siden blev kontakttallet beregnet til 0,9 og var altså let aftagende.

/ritzau/