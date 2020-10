Kontakttal er stadig 1: Epidemien er stabil

Eftersom kontakttallet forbliver 1, hverken vokser eller skrumper coronaepidemien i Danmark.

Kontakttallet - også kendt som smittetrykket - er fortsat 1. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Det betyder, at en coronasmittet person i gennemsnit giver virusset videre til en anden.

Kontakttallet var for et par uger siden nede på 0,8, men er siden steget til 1. I september var det oppe på 1,6.

Hvis tallet er over 1, betyder det, at epidemien er voksende. Et kontakttal på eksempelvis 1,5 ville betyde, at 10 smittede i gennemsnit smitter 15 andre.

Hvis tallet omvendt er mindre end 1, betyder det, at 10 smittede i gennemsnit smitter færre end 10 andre.

Det vil altså sige, at epidemien vil dø ud, hvis kontakttallet i lang nok tid er under 1.

Kontakttallet kan beregnes på flere måder og rummer en vis usikkerhed.

Det beskrevne kontakttal er beregnet ud fra udviklingen i antallet af bekræftede smittetilfælde.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der det seneste døgn er registeret 529 nye tilfælde af coronavirus.

Det er ottende gang, at der er registreret et dagligt smittetal på 500 eller derover.

Det er det højeste antal siden 2. oktober, hvor der blev registreret 536 nye coronatilfælde i Danmark.

/ritzau/