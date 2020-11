Kontakttal falder til 0,9: Epidemien er aftagende

Kontakttallet er faldet fra 1,1 til 0,9. Positivt, at udviklingen er nedadgående, skriver minister.

Kontakttallet er den seneste uge faldet fra 1,1 til 0,9.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Det betyder statistisk, at ti personer, der er smittet med coronavirus, smitter ni andre. Dermed er epidemien i øjeblikket aftagende.

- Det er positivt, at udviklingen ser ud til at være let nedadgående, skriver Magnus Heunicke på det sociale medie Twitter.

Det er første gang siden starten af oktober, at kontakttallet falder til under 1.

De seneste uger har tallet ligget på enten 1 eller lidt over.

Det seneste døgn er yderligere 1066 testet positiv for coronavirus i Danmark. Det oplyste statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag under en spørgetime i Folketingssalen.

Kontakttallet er beregnet ud fra udviklingen i antallet af bekræftede smittetilfælde.

/ritzau/