Kontakttal stiger - peger på epidemi i vækst

Ifølge ministerium ligner det en epidemi i vækst. Der er stigende smitte i alle aldersgrupper under 70 år.

Det ser ud til, at coronaepidemien i Danmark er i vækst. Kontakttallet er beregnet til 1,1, oplyser Sundhedsministeriet på Twitter.

Et kontakttal på 1,1 svarer til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre - og epidemien vokser altså.

Tallet blev senest opgjort til 1,0, hvor det altså pegede på en stabil epidemi.

- Incidensen er stigende i alle regioner, ligesom der er stigende smitte i alle aldersgrupper under 70 år, skriver ministeriet.

Tidligere tirsdag fortalte statsminister Mette Frederiksen (S), at det overvejes, om der skal gøres mere for at bremse smittestigningen.

- Vi følger udviklingen meget tæt flere gange om dagen. Myndighederne overvejer nu, om der er behov for yderligere nødvendige tiltag.

- Vi må og kan ikke lade pandemien løbe løbsk i Danmark, sagde hun i Folketingssalen.

/ritzau/