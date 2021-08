Kontakttal viser at coronaepidemien er let faldende

Kontakttallet er beregnet til 0,9, og dermed er coronaepidemien let faldende. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Stærkt! Et klart resultat af vaccinationsindsatsen, skriver sundhedsministeren i sit tweet.

Kontakttallet blev tidligere kaldet smittetrykket. Det er et mål for, om epidemien er tiltagende eller på tilbagetog.

Når tallet er opgjort til 0,9 betyder det, at ti coronasmittede i gennemsnit giver smitten videre til ni andre.

De seneste fire uger har kontakttallet ligget stabilt på 1. Går man tilbage til midten af juli, var tallet oppe på 1,3. Det var det højeste kontakttal i 11 måneder.

Kontakttallet kan beregnes på flere måder - for eksempel ved at se på antallet af nye smittetilfælde eller nyindlæggelser. Statens Serum Institut (SSI) gør begge dele.

Tallet beregnes ved at se på smittesituationen for halvanden uge siden. Derfor er tallet til en vis grad bagudskuende.

Men det bliver alligevel brugt som et element i myndighedernes overvågning af coronasituationen.

I sit tweet opfordrer sundhedsministeren til, at restgruppen, der endnu ikke er vaccineret, bliver det i en fart.

- Lad os nu komme helt i mål. Derfor rykker @SSTSundhed ud med vaccinerne til uddannelser, arbejdspladser og udsatte boligområder, skriver Heunicke.

Han henviser til, at der inden 1. oktober skal etableres udkørende vaccinationstilbud på alle ungdoms- og videregående uddannelser.

Det samme skal ske i udsatte boligområder, hvor andelen af vaccinerede erfaringsmæssigt har vist sig at være lavere end i den øvrige del af samfundet.

Sundhedsministeriet oplyste mandag, at målet er, at 90 procent af alle, der er inviteret til vaccination, har fået deres første stik inden 1. oktober.

Det seneste tal for vaccinerede viser, at 85,6 procent af de inviterede målgrupper har påbegyndt vaccinationen, skriver Sundhedsministeriet i et tweet.

/ritzau/