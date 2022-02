Kontakttallet er 0,9 - tyder på svagt aftagende epidemi

Kontakttallet er tirsdag beregnet til 0,9, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Han skriver videre, at tallet tyder på en svagt aftagende epidemi, og at antallet af bekræftede tilfælde med coronavirus er faldet den seneste uge. Dog skyldes en del af det, at færre lader sig teste.

Sundhedsministeren skriver videre, at smittetallet falder i Østdanmark og særligt i hovedstaden, og at smitten ser ud til at vokse i Vestdanmark.

Magnus Heunicke kommer i sin tråd af tweets også ind på spildevandsovervågningen.

Den påvirkes ikke af testaktiviteten. Spildevandsovervågningen indikerer en mindre stigning i smitte i alle regioner. Det kan ifølge ministeren tyde på, at antallet af bekræftede tilfælde er lavere end den reelle smitte.

I Københavns omegn viser spildevandsovervågningen dog, at der er et fald i smitten.

Når kontakttallet er 0,9, svarer det til, at ti smittede i gennemsnit vil smitte ni andre.

Magnus Heunicke skriver også om indlæggelsestallet i sin tråd på Twitter.

- Antallet af covidrelaterede indlagte er på det højeste niveau, i dag er der 1523. Antallet af nyindlæggelser er også på sit højeste.

Han skriver dog, at en stigende andel af indlæggelserne skyldes andre ting end coronavirus, og at de indlagte har mindre alvorlige sygdomsforløb og er indlagt i kortere tid.

Kontakttallet er en beregning af, hvordan smitten med covid-19 spreder sig i samfundet.

Kontakttallet udregnes ved at se på smittetallene for halvanden uge siden.

Tallet bruges af myndighederne som et af flere pejlemærker til at se, hvordan coronaepidemien udvikler sig i samfundet.

Tallet kan sige noget om, hvilken retning pandemien går i. Det siger dog ikke noget om, hvor mange smittetilfælde der er.

Der er stor usikkerhed forbundet med kontakttallet.

Tirsdag i sidste uge vurderede lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet Viggo Andreasen og professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet Eskild Petersen, at kontakttallet er blevet mere usikkert.

- Kontakttallet er nok blevet lidt af en anakronisme. Det er en gennemsnitsbetragtning, som vi ikke kan bruge til så meget. Det kunne det tidligere i epidemien, hvor vi havde en mere alvorlig variant og et anderledes testmønster, sagde Eskild Petersen.

