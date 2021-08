Kontakttallet er for fjerde uge på 1

Kontakttallet er beregnet til 1,0.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter tirsdag.

- Kontakttallet er igen beregnet til 1. Det er fjerde uge i træk, hvor vi måler en stabil epidemi, skriver Magnus Heunicke.

Et kontakttal på 1,0 svarer til, at ti smittede i gennemsnit smitter ti andre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Med andre ord vil epidemien hverken stige eller falde, når det ligger på 1,0.

Sundhedsmyndighederne offentliggør ugentligt kontakttallet, og de sidste fire uger har det været 1,0.

I ugerne forinden - i juli - har kontakttallet været over 1,0. Det vil sige, at epidemien på det tidspunkt blev vurderet til at være let stigende.

For eksempel var kontakttallet i midten af juli oppe på 1,3. Det var det højeste kontakttal i 11 måneder.

Siden har det været nedadgående, og nu er epidemien i Danmark altså nede på et stabilt niveau.

/ritzau/