Kontakttallet falder fortsat - tyder på aftagende epidemi

Kontakttallet for coronavirus er senest blevet beregnet til 0,7. Det tyder på en fortsat aftagende epidemi.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. I sidste uge var kontakttallet 0,8. Og ugen før det var tallet 0,9.

- Og vigtigt: Antallet af nyindlæggelser falder også nu. Det er en indikation på, at antallet af indlagte kan forventes at falde inden så længe, skriver Heunicke.

Under coronaepidemien har Statens Serum Institut (SSI) dagligt offentliggjort tal for udviklingen i blandt andet nyindlæggelser på hospitalerne.

De seneste fem dage viser tal fra SSI, at antallet af nyindlæggelser er faldet.

Kontakttallet er et regnestykke, som udregnes ved at se på smittetallene for halvanden uge siden. Når antallet af test ændrer sig markant, bliver det vanskeligere at sammenligne kontakttallet over tid.

Når kontakttallet er 0,7, vil det sige, at ti smittede i gennemsnit smitter syv andre.

Tallet kan sige noget om, hvorvidt smitten i samfundet er på vej op eller ned, men fortæller ikke, hvor mange smittetilfælde der er i samfundet.

Sideløbende med testindsatsen i testcentre landet over bliver coronaepidemien overvåget via spildevandet.

Her tyder de seneste tal også på en epidemi på tilbagetog i det meste af landet.

- Smittetallet er også denne uge behæftet med usikkerhed på grund af faldende testaktivitet.

- Spildevandsovervågningen er ikke følsom overfor testaktivitet, og den indikerer, at smitteudviklingen er faldende i alle regioner med undtagelse af Region Nordjylland, skriver sundhedsministeren.

De seneste fem dage har der været foretaget under 100.000 PCR-prøver om dagen, viser tal fra SSI.

Det faldende antal prøver hænger sammen med, at færre bliver testet i dag sammenlignet med tidligere under epidemien.

Ændringen skyldes ikke mindst, at corona ikke længere bliver kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

