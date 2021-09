Kontakttallet falder til det laveste i månedsvis

Kontakttallet for coronavirus er faldet til 0,7. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. Det er det laveste siden juni, hvor tallet var på samme niveau.

- Vi kan altså konstatere en faldende epidemi her i start-september. Det vidner om, at Danmark står et virkelig godt sted. Vaccinerne og alle borgere i Danmarks store indsats gennem lang tid er grundlaget for, at vi står så godt, skriver han.

Kontakttallet - der tidligere gik under betegnelsen smittetrykket - er en beregning af, hvordan smitten med coronavirus spreder sig i samfundet.

Når tallet er på 0,7, vurderes det, at 10 smittede i gennemsnit smitter 7 andre. Dermed er epidemien altså aftagende.

Kontakttallet udregnes ved at se på smittetallene for halvanden uge siden.

Tallet bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se, hvordan coronapandemien udvikler sig i samfundet. Det siger ikke noget om det totale antal af smittetilfælde i samfundet.

10. september vil coronavirus ikke længere have status af samfundskritisk sygdom i Danmark. Dermed vil de sidste coronarestriktioner som udgangspunkt falde bort.

I løbet af september har de daglige smittetal også været nedadgående. I august var der i gennemsnit 932 smittetilfælde om dagen, mens tallet i september har været på 625.

På sygehuse er antallet af indlagte til gengæld lidt mere end fordoblet fra 57 til 125.

Der er dog langt op til niveauet i januar, hvor der var mest pres på sygehusene med op mod 1000 coronapatienter indlagt på samme tid på landsplan.

