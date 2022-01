Kontakttallet stiger lidt igen: Beregnet til 1,0

Kontakttallet for coronaepidemien er senest beregnet til 1,0.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

I sidste uge blev kontakttallet beregnet til marginalt lavere 0,9. Det tal var dog behæftet med stor usikkerhed, fortalte ministeren i den forbindelse.

Kontakttallet er en beregning af, hvordan smitten med coronavirus spreder sig i samfundet.

Når kontakttallet er 1,0, svarer det til, at ti personer med coronavirus i gennemsnit vurderes at smitte ti andre.

Med andre ord vil epidemien hverken være tiltagende eller aftagende.

- Kontakttallet er beregnet til 1,0.

- Vi har en stabil epidemi, og vores samfundssmitte er ikke fulgt af samme stigning i indlæggelser, heller ikke på intensiv.

- Et klart signal om, at omikron er mildere, og at revaccination virker, skriver Heunicke på Twitter.

