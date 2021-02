Kontakttal for B117 er over 1 - generelt kontakttal falder

Den britiske coronavariant B117 er i vækst. Det peger ikke i retning af snarlig stor genåbning, siger lektor.

Coronavarianten B117 er i vækst, og kontakttallet for den britiske variant er beregnet til 1,25.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter. Det betyder, at varianten er i vækst, og at ti smittede i gennemsnit giver smitten videre til 12,5 personer.

På landsplan er B117 fundet i 45 procent af de analyserede prøver i uge 6, skriver han.

Kontakttallet - der tidligere blev kaldt smittetrykket - for coronavirus generelt - inklusive varianter - er beregnet til 0,9. I forrige uge blev det opgjort til 1,0.

- Det er et godt sted at være for Danmark halvanden uge efter genåbning af 0. til 4. klasserne. Særligt når vi samtidig har den underliggende stigning i B117, skriver Heunicke på Twitter.

De to kontakttal kan ikke direkte sammenlignes, da de data, de er beregnet på, ikke er fra den samme periode.

Tal fra Statens Serum Institut viste mandag, at 52,5 procent af 326 positive coronaprøver, som blev analyseret lørdag, indeholdt en variant af corona.

Andelen af virusprøver med varianter af corona voksede støt i løbet af februar. I starten af måneden var andelen på 23,7 procent.

Det er især B117, der fortsat fylder mere i Danmark. Men også en sydafrikansk variant af coronavirus er fundet i Danmark. Den går under navnet B1351 og er blevet påvist otte gange.

Troels Petersen, lektor i fysik ved Niels Bohr Instituttet, siger, at smitten udvikler sig som forventet. Han er medlem af seruminstituttets ekspertgruppe for matematisk modellering af covid-19.

- Det er kontakttallet for B117, som vi i stigende grad skal se på og planlægge ud fra.

- Smitten med B117 breder sig hurtigt, og derfor er det godt, at vi ligger langt nede i smittetallene. Hvis vi havde ligget på eksempelvis 2000 smittede om dagen, og B117 spredte sig med 25 procent på fem dage, så ville det se skidt ud, lyder det.

Det var netop med henvisning til B117, at coronarestriktionerne blev strammet i starten af året. Blandt andet blev forsamlingsloftet sænket til fem fra før ti personer.

Troels Petersen mener ikke, at udviklingen peger i retning af en stor genåbning lige foreløbig.

- Smitten stiger med 25 procent per smittegang, hvilket typisk er fem dage. Det vil sige, at smitten med B117 går opad, selv om vores samfund er ret lukket.

- Tallet kommer med en vis usikkerhed, men det peger ikke i retning af snarlig genåbning, medmindre det sker meget kontrolleret, siger han.

/ritzau/