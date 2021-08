Kontanter er tilbage i sjællandske busser og Flextrafik

Onsdag bliver det igen muligt at købe en billet med kontanter i busser på Sjælland og i Flextrafik.

Det sker, når Movia, der er Danmarks største mobilitetsselskab, som planlagt genindfører kontanter i busserne. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Ændringen gælder også i de lokaltog, som Movia er inde over, for eksempel Tølløsebanen, Odsherredbanen og Lollandsbanen.

- Fra i morgen (onsdag, red.) tager vi igen imod kontanter i vores busser, lokaltog og Flextrafik.

- Det er vi glade for, men vi vil også gerne minde om at holde fast i de gode vaner og betale digitalt, hvis man kan, siger Camilla Struckmann, der er direktør for Kommerciel og Kunder i Movia, i pressemeddelelsen.

/ritzau/