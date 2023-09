Kontrol: Hver fjerde landmand overtræder reglerne

Der er klare krav til kalves fodring, pasning og staldforhold.

Alligevel har Fødevarestyrelsen fundet fejl og mangler i 24 procent af de kontrollerede besætninger.

Ud af 308 kontrollerede besætninger blev der givet sanktioner i 73 tilfælde. Det vil sige, at hver fjerde landmand har fået sanktioner for at overtræde reglerne.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kalve skal fodres mindst to gange om dagen. De skal have adgang til sutteflaske, -kar eller -spand, så de får dækket suttebehov, når de fodres med mælk.

Flest sanktioner (16 procent) blev givet for manglende opfyldelse af suttebehov samt for manglende adgang til hudpleje i form af børster eller lignende (16 procent).

Når kalven er over otte uger gammel, skal den kunne se og røre andre kalve - og derfor må den ikke holdes i enkeltboks.

Den tredje hyppigste sanktion er i den forbindelse givet for opstaldning af kalve i enkeltbokse (5 procent).

- Selv om mange landmænd gør en indsats, så er det bekymrende, at en fjerdedel af kontrollerne viser, at de ikke har styr på dyrevelfærdsreglerne. Vi går nu i dialog med brancheorganisationerne om, hvordan vi sammen kan øge kendskabet til reglerne og baggrunden for dem, siger enhedschef i Fødevarestyrelsen Christian Strøyer i pressemeddelelsen.

/ritzau/