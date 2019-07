Kontrol med kernen i TDC's mobilnet flytter til Rumænien

Center for Cybersikkerhed mister muligheden for at sikkerhedsgodkendte medarbejdere på grund af udflytning.

Hjertet af Danmarks største telenetværk TDC flyttes til Rumænien, og dermed kan Center for Cybersikkerhed ikke længere føre tilsyn med det.

Det skriver Politiken.

For medarbejdere i den centrale del af TDC's netværk kaldet network operations center, NOC, kræver Center for Cybersikkerhed ellers i dag, at medarbejderne skal sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Center for Cybersikkerhed kommer endvidere også på uanmeldte kontrolbesøg på den nuværende NOC's placering i Telefonhuset på Borups Allé på Frederiksberg.

Udflytningen afføder skarp kritik fra flere eksperter.

- Det er i allerhøjeste grad et problem, at den myndighed, som skal føre tilsyn med teleoperatørerne, mister muligheden for at føre tilsyn, fordi TDC outsourcer til Rumænien.

- Det er udflytningen af det allerhelligste maskinrum, hvor millioner af danskeres data samles. Jeg er lidt rystet over, at man tør overlade noget så vigtigt til et tredjepartsland uden at kunne føre tilsyn, siger John Foley, der er tidligere analytiker i Center for Cybersikkerhed.

Problemet er, at Center for Cybersikkerhed, der ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste, ikke har hjemmel til at sikkerhedsgodkendte borgere i andre lande eller gennemføre tilsyn i for eksempel Rumænien.

Det bekræfter Center for Cybersikkerhed i en mail til avisen.

Via NOC'en kan man for eksempel se, hvor statsministerens mobil befinder sig eller helt lukke mobilnettet ned.

TDC understreger over for Politiken, at "sikkerhed er en topprioritet", og at man er i dialog med Center for Cybersikkerhed.

Udflytningen sker for at spare penge, efter Ericsson har overtaget driften af TDC's net fra kinesiske Huawei.

Da Ericsson fra 2008-2014 havde opgaven med at drive TDC's netværk, havde det dog også NOC i Rumænien.

/ritzau/