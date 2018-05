Kontrol og SU-trussel skal stoppe pjæk i gymnasier

Højt fravær på ungdomsuddannelser er et sygdomstegn, som skal bekæmpes, siger undervisningsministeren.

Fem konkrete initiativer skal stoppe gymnasieelevers pjækkeri og fravær, der kan gå ud over deres karakterer.

Det skriver Jyllands-Posten mandag.

Initiativerne kommer fra undervisningsminister Merete Riisager (LA), og de skal forpligte alle gymnasier til mere målrettet at sætte ind over for fraværet.

- Der er et alt for højt fravær på ungdomsuddannelserne. Det er simpelthen skredet, og det går ud over studiekulturen og det faglige niveau. Det er et sygdomstegn, der skal bekæmpes, siger Merete Riisager.

Konkret vil ministeren administrativt fra næste skoleår gennemføre, at alle gymnasier ensartet registrerer, når eleverne ikke kommer til timerne.

Hvert enkelt gymnasium skal desuden obligatorisk sætte et mål for, hvor meget elevernes fravær skal nedbringes, og fraværet skal offentliggøres på gymnasiernes hjemmesider.

Ministeren vil også skærpe ministeriets tilsyn med gymnasiernes håndtering af fraværet.

Endelig vil hun udsende et brev, hvori hun understreger, at et gymnasium som minimum skal gribe ind, hvis en elev har et fravær på 15 procent. Heri vil hun også indskærpe muligheden for at fratage eleven SU.

Merete Riisager understreger, at grænsen "langtfra" betyder, at det generelt er acceptabelt at have et fravær på 15 procent.

- Det er afgørende, at vi har en seriøsitet omkring vores uddannelser, at vi tager uddannelse alvorligt, siger ministeren.

- Bruger man sin uddannelse som et værested eller møder man ikke op, så er man selvfølgelig heller ikke berettiget til SU. Det er klart, fastslår Merete Riisager.

/ritzau/