Regeringen vil forbyde koranafbrændinger på offentlige steder

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der forbyder afbrænding af religiøse skrifter som Koranen på offentlige steder.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde fredag.

- Regeringen har ønsket et afgrænset og præcist lovindgreb, siger han.

Han kalder det "en grundlæggende forhånende og også usympatisk handling" at afbrænde en koran.

- Det skader Danmark og danske interesser. Og risikerer at skade sikkerheden for danskere ude i verden og herhjemme, siger Peter Hummelgaard.

Der bliver tale om en udvidelse af en eksisterende paragraf, der blandt andet forbyder afbrænding af andre nationers flag.

Ordlyden kommer mere specifikt til at være, at det kan straffes at behandle genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund "utilbørligt".

Det kan gælde Bibelen, Toraen, Koranen eller eksempelvis et krucifiks, siger Hummelgaard.

Spørgsmål: Peter Hummelgaard, hvilke andre handlinger end afbrænding er utilbørlige?

- Din fantasi kan sætte ligeså mange grænser for mig , og derfor kommer jeg ikke til at lave udtømmende liste, siger Peter Hummelgaard på pressemødet.

- Men det er klart, at der er tale om selvfølgelig afbrænding, tilsøling, at trampe på og hvad ved jeg, og den finere afgrænsning vil være op til domstolene.

Strafferammen er bøde eller op til to års fængsel.

Lovforslaget bliver sendt i offentlig høring i fire uger og forventes fremsat i åbningsugen af det nye folketingsår. Folketinget åbner 3. oktober.

Men der er, skriver Justitsministeriet, en risiko for, at "situationen hurtigt kan ændre sig". Derfor vil regeringen samtidig fremsætte lovforslaget allerede 1. september, så det "om nødvendigt kan behandles og vedtages inden folketingsårets afslutning".

Her henvises der altså til, at det kan blive nødvendigt at behandle og vedtage forslaget allerede inden den 3. oktober, hvis situationen kræver det.

Over foråret og sommeren er der foretaget flere koranafbrændinger foran udenlandske ambassader, som har vakt stor vrede i muslimske lande.

Regeringen varslede derfor i slutningen af juli, at den ville se på, hvordan afbrændinger af koraner og andre hellige skrifter i særlige situationer kunne forhindres.

Det er det forslag, der præsenteres nu.

Justitsministeren siger, at der er en skærpet trussel. Derfor er loven nødvendig, lyder det.

- Den er placeret i straffelovens kapitel 12, der også omhandler statens sikkerhed. For det er kernen og motivationen i det indgreb, vi foretager.

Han anerkender ikke, at man med loven risikerer en glidebane i forhold til ytringsfriheden.

- Regeringen har et samlet ansvar for Danmark og alle danskere. Vi foretager en vanskelig juridisk og politisk afvejning.

- Vi kunne ikke blive ved med stiltiende at se på, at der er få enkeltpersoner, der gentagelsesvist gør alt, hvad de kan, for at fremprovokere voldsomme reaktioner.

Regeringen har ikke planer om at foretage sig "yderligere af samme karakter", understreger Hummelgaard.

/ritzau/