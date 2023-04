Koranafbrændinger har ført til flere trusler fra islamister

Koranafbrændinger i Danmark har ført til "et større antal trusler" fra militante islamister.

Det bekræfter Politiets Efterretningstjeneste (PET) over for Jyllands-Posten.

- Nogle sager får aldrig opmærksomhed i de militante islamistiske miljøer i Danmark og i udlandet, lyder det i et skriftligt svar fra efterretningstjenesten.

- Mens andre sager opnår en betydelig negativ opmærksomhed, herunder med planlægning og gennemførelse af militante islamistiske terrorangreb rettet mod mål i Vesten.

Den militante bevægelse Islamisk Stat har på grund af afbrændingerne opfordret til gengældelsesangreb mod specifikke mål i udvalgte lande og hovedstæder.

Det viser et læk af hemmelige efterretninger fra Pentagon, hovedkvarteret for det amerikanske militær, som avisen The Washington Post har set. Det skriver Jyllands-Posten.

Svaret fra Islamisk Stat kommer blandt andet på baggrund af en koranafbrænding, som den dansk-svenske aktivist Rasmus Paludan gennemførte i Sveriges hovedstad, Stockholm, i januar, viser dokumenterne.

PET ønsker ikke at kommentere specifikke trusselsvurderinger, som vedrører konkrete personer.

Men efterretningstjenesten uddyber, at afbrændingerne kan ende med at blive et decideret "referencepunkt" for islamistiske bevægelser, som man også så med Muhammedtegningerne, der blev bragt i Jyllands-Posten i 2005.

Tegningerne førte Danmark ud i en stor udenrigspolitisk krise og fik terrorister til at indstille sigtekornet på Danmark. Efterfølgende blev flere angreb mod Jyllands-Posten afværget.

Efter Paludans afbrænding i Stockholm skal Islamisk Stat have opfordret til angreb på svenske og hollandske diplomater i Aserbajdsjan, Tadsjikistan, Rusland, Tyrkiet og andre lande, viser dokumenterne ifølge Jyllands-Posten.

/ritzau/