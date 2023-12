Koranlovkritisk folketingsmedlem vil stemme imod egen overbevisning

I den kommende uge skal et lovforslag, der skal forbyde blandt andet koranafbrændinger, til afstemning i Folketingssalen.

Men Karin Liltorp, folketingsmedlem for Moderaterne, kommer bestemt ikke til at stemme for med begejstring.

Hun fortæller til Politiken, at hun kommer til at stemme for med en "grædende finger". Allerhelst ville hun have stemt blankt.

Politiken spørger hende hvorfor:

- Fordi jeg frygter de negative konsekvenser, lovforslaget kan have i forhold til ytringsfriheden. Det risikerer at blive et stort indgreb i ytringsfriheden. Det er det fundamentale, siger hun til avisen.

Karin Liltorp har tidligere udtalt sig skeptisk om koranloven. Men over for Politiken sætter hun nu flere ord på forløbet omkring.

Liltorp har gjort sin holdning klar over for partiet tidligere på året. Det skete i en mail, og Liltorps håb var, siger hun til Politiken, at de andre i gruppen godt kunne forstå hende.

Men det var naivt, siger hun. Efterfølgende er "demokratiets rædsel" gået op for hende, fortæller Karin Liltorp.

Hun fortæller dog også, at hun gerne ser koranafbrændingerne stoppet og ikke har andre forslag, der kan stå i stedet.

Det er torsdag, at koranloven skal til afstemning.

De Radikale er de eneste, der vil stemme for sammen med regeringen. Resten af oppositionen er stærkt kritisk og har ophævet clearingsaftalen - det betyder, at regeringen bliver tvunget til at stille med mange flere medlemmer i salen end egentlig planlagt.

En clearing er en uformel aftale mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan dermed bruge tiden på andet arbejde.

Trækket har mødt voldsom kritik fra blandt andre Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, der mener, at det er unødvendigt drilleri.

