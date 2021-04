Køreskoler genåbner med tusindvis af ventende elever

Køreskolerne har været lukket siden december. I mellemtiden er op mod 12.000 praktiske prøver blevet aflyst.

Tirsdag kan elever igen komme på køreskole og arbejde på at få et kørekort.

Det sker som led i den næste genåbning, hvor blandt andet landets køreskoler får lov til at genåbne.

Siden december har der været lukket for undervisning og teori- og køreprøver.

På grund af nedlukningen er der opstået en kø på tusindvis af elever, som har måttet vente med at gennemføre deres prøver.

Det fortæller Bent Grue, landsformand for Dansk Kørelærer-Union samt ejer af Grues Køreskole i Kalundborg.

- I forrige uge var vi til møde med Rigspolitiet. De sagde, at der er blevet aflyst et sted mellem 10.000 og 12.000 praktiske prøver under nedlukningen.

- Så der er en del, der står og skal bruge deres kørekort, siger Bent Grue.

Køreskoler er et af de liberale serviceerhverv, der får lov til at genåbne tirsdag under visse betingelser.

For at få lov til at komme til undervisning eller prøve skal eleverne fremvise en negativ coronatest, der er op til 72 timer gammel.

Eleverne kan også vise en positiv coronatest, der er mindst to uger gammel og højst 12 uger gammel, eller et gennemført vaccinationsforløb for coronavirus.

/ritzau/