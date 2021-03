Eleverne er klar til at komme ud på vejene igen, siger transportminister om genåbning af køreskoler.

Aspirerende bilister får snart mulighed for igen at sætte sig bag rattet for at lære at køre bil.

For køreskoler landet over må genåbne efter påske 6. april.

Det er en del af aftalen om en langsigtet genåbning af Danmark. Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse tirsdag.

Genåbningen af køreskolerne betyder, at igangværende og kommende køreelever kan genoptage og påbegynde både teoretisk og praktisk køreundervisning efter påske.

Og det er positivt, mener transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det er rigtig godt, at køreundervisningen kan komme i gang igen. Vi har løbende sørget for at tilpasse tidsfristerne, så eleverne ikke er kommet i klemme.

- Og jeg er sikker på, at både branchen og eleverne i den grad er klar til at komme ud på vejene igen, siger han.

Nærmere regler og restriktioner angående for eksempel mundbind og coronapas i køreundervisningen vil blive offentliggjort inden genåbningen af køreskolerne.

Køreskoler åbner samtidig med øvrige liberale serviceerhverv som tatovører og frisører.

/ritzau/