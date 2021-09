Korsang bremser hjernens aldring

Ny forskning peger på, at man ved at synge sammen med andre styrker hjernens evne til at holde styr på mange forskellige informationer samtidig

Når vi mennesker synger i kor, sender vi flere afdelinger af vores hjerne på overarbejde. Det er nemlig forskellige områder i hjernen, der kontrollerer henholdsvis høresansen, motorikken, sproget, de kognitive funktioner og hele følelsesregistret, men når først mange stemmer klinger sammen, bliver det hele aktiveret på én gang. Og hvis man er over 60 år og bange for, at hjernens fleksibilitet er i tilbagegang, ser korsang ud til at være en af de særligt effektive metoder til at bremse det.