Kort før valget står Radikale til at blive halveret

Det var De Radikale, som var med til at at udløse valget. Men fire dage før vælgerne skal i stemmeboksen, står partiet til at blive mere end halveret.

Den nyeste meningsmåling fra Voxmeter foretaget for Ritzau giver partiet syv mandater. Ved valget i 2019 fik partiet 16 mandater.

I øjeblikket har partiet dog 14 mandater, fordi Ida Auken og Jens Rohde har forladt folketingsgruppen.

Målingen er foretaget fra den 25. oktober til den 27. oktober og er baseret på 1001 telefoninterview.

Artiklen fortsætter under annoncen

For De Radikale er der en statistisk usikkerhed på 1,2 procentpoint.

Det var på baggrund af Minkkommissionens hårde kritik af statsminister Mette Frederiksens (S) regering, at De Radikale før sommerferien forlangte, at hun skulle udskrive valg inden Folketingets åbning den 4. oktober.

Ellers ville De Radikale vælte regeringen.

Da valget blev udskrevet for godt tre uger siden, erklærede politisk leder Sofie Carsten Nielsen dog, at partiet vil pege på Mette Frederiksen som statsminister, hvilket hun har haft problemer med at forklare.

Det er Sofie Carsten Nielsens første folketingsvalg som partiets leder. Hun overtog stafetten fra Morten Østergaard for to år siden, som forlod posten efter en række sager om krænkelser.

Men med den vigende opbakning til partiet er der sandsynlighed for, at Sofie Carsten Nielsen kan ryge ud af Folketinget. Det viser Altingets nyeste mandatprognose.

I prognosen står De Radikale nemlig til at miste begge deres to nuværende mandater i Københavns Omegns Storkreds, hvor Sofie Carsten Nielsen er opstillet.

Også Venstre står til en halvering sammenlignet med valget i 2019, hvor partiet med Lars Løkke Rasmussen som formand fik et godt valg.

I den nyeste måling står partiet til 12,5 procent af stemmerne og 22 mandater. Ved det seneste valg fik partiet 23,4 procent af stemmerne og 43 mandater.

Gennem valgperioden er det ikke lykkes den nye formand Jakob Ellemann-Jensen at løfte partiet til samme niveau.

Målingen fra Voxmeter viser desuden, at De Konservative ligger under valgresultatet, og at Moderaterne med en opbakning på 10 procent kan blive afgørende for, hvem der bliver statsminister efter valget.

Hverken blå blok eller rød blok kan mønstre et flertal uden Moderaternes 18 mandater.

Blå blok står til 72 mandater og rød blok til 85. Der er statistisk usikkerhed for blokkene på maksimalt 3,1 procentpoint.

Både Alternativet og Dansk Folkeparti kommer i målingen begge over spærregrænsen på to procent.

/ritzau/