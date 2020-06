Kort før næse-samråd indkalder Dan Jørgensen til forhandlinger

Klimaminister Dan Jørgensen stod til en næse for nøl, men kort før samråd indkalder han til forhandling.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) indkalder til forhandlinger fredag om en plan for alternative drivmidler. Det oplyser SF's klimaordfører, Signe Munk, forud for et samråd torsdag.

Her stod klimaministeren til muligvis at få en næse for nøl, men efter indkaldelsen til forhandlinger fredag støtter SF ikke længere en næse, siger Signe Munk.

- Ministeren har netop indkaldt til forhandlinger i morgen om, hvordan vi får fremmet grønne brandstoffer. Det er det centrale for SF, at vi får påbegyndt forhandlingerne inden sommerferien.

Spørgsmål: Det har været på tale, at ministeren skulle have en næse på samrådet. Hvad betyder det, at han indkalder til forhandlingerne nu? Betyder det, at SF ikke længere støtter en næse til klimaministeren?

- Det betyder, at han har efterkommet det krav, vi har. Han har efterkommet det, der står i vedtagelsesteksten om, at der skal indkaldes til forhandlinger inden sommerferien, siger Signe Munk

Et flertal i Folketinget har hidtil ment, at ministeren har tilsidesat deres krav, når det kommer til at sætte rammerne for iblanding af biobrændsel i brændstof til næste år.

Kritikken har også rod i en længerevarende frustration over klimaministeren, der bliver opfattet som fodslæbende på klimaområdet.

Et bredt flertal i Folketinget bad allerede i februar klimaministeren indkalde til forhandlinger, men det skete ikke, siger Signe Munk.

Også De Radikale og Enhedslisten har støttet kritikken af klimaministeren. De to partier skal også trække deres støtte til en næse tilbage, før Dan Jørgensen har klaret frisag.

Sagen omhandler krav om, hvor meget biobrændsel der skal blandes i brændstof i 2021. Det er vigtigt for branchen i god tid at vide det. Samtidig vil en manglende aftale betyde, at kravet til iblanding faktisk falder fra januar, og at CO2-udledningen dermed stiger.

I oktober 2019 lovede Dan Jørgensen en forhandling efter årsskiftet. Og i februar vedtog et flertal i Folketinget - inklusive Socialdemokratiet - en opfordring til, at forhandlinger skulle starte inden sommerferien.

I maj sagde Dan Jørgensen så, at han ikke kunne sige, hvornår der ville blive indkaldt, men nok først til efteråret. Siden er der ikke sket noget - i hvert fald ikke indtil kort før samrådet torsdag.

