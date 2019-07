Kort om e-cigaretter og sundhed

* E-cigaretter er elektroniske cigaretter, der typisk består af en beholder med en væske, et batteri og en brænder til at opvarme væsken, så der kan dannes dampe.

* E-cigaretter indeholder nikotin, men ikke tobak.

* Da e-cigaretter er et relativt nyt fænomen, findes der ikke nogen langtidsstudier om de helbredsmæssige konsekvenser af at ryge dem. Undersøgelser har dog fundet kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer i e-væsker og e-dampe.

* Nogle bruger e-cigaretter i forsøg på at kvitte de traditionelle smøger. Det er dog ikke videnskabeligt bevist, at de elektroniske cigaretter virker i forhold til et permanent rygestop.

Kilder: FDA, Sundhedsstyrelsen, WHO.

/ritzau/